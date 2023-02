ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) konnte zuletzt im Q3 /22 die höchsten Umsatzerlöse der Firmengeschichte in einem Quartal erzielen - 464,1 Mio EUR. In Verbindung mit den ebenfalls umsatzstarken Vorquartalen summierten sich die Umsätze im bisherigen Jahresverlauf auf 1.329,3 Mio. EUR (9M 2021: 1.218,2 Mio), was einer Steigerung von 111,0 Mio EUR oder 9,1 % entspricht. Also im klassischen Automotive-Geschäft läuft es bei ElringKlinger zumindest auf der Umsatzseite rund und auch die Erträge haben begonnen sich nach den Sonderabschreibungen im Q2 langsam wieder zu erholen. Aufgrund des hohen ...

