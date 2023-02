EZB-Chefin Christine Lagarde hat gestern auf ihrer Pressekonferenz klar gemacht, dass die Zinsen auf der nächsten Sitzung um weitere 0,5% angehoben werden - und auch dann noch nicht Schluß sein wird mit der Straffung der Geldpolitik. Damit steht die EZB inzwischen weitgehend alleine: die Bank of England deutete gestern an, in Sachen Zinsen erst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...