Nur rund vier bis acht Monate müssen Solaranlagen in Betrieb sein, bis sie sich energetisch amortisiert haben - bei einer Lebensdauer von bis zu 40 Jahren. Die unumgängliche Energiewende spricht für das enorme Wachstumspotenzial des Solarmarktes.Anleger, die nachhaltig investieren, verfolgen in der Regel mindestens zwei Anlageziele: Zum einen soll die Investition einen positiven Effekt auf die Umwelt haben - zum anderen sollen sie für den Anleger selbst nachhaltig wertschöpfend wirken. Es lohnt sich also, vor der Investition nachzuhaken: Verfügt meine Investition auch langfristig über Wertsteigerungspotenzial?

Den vollständigen Artikel lesen ...