The Social Chain (TSC) verkauft sein englischsprachiges Agenturgeschäft in Großbritannien und den USA und zieht sich aus den internationalen Märkten zurück. TSC und der Käufer haben sich auf einen Kaufpreis von ca. EUR 20 Mio. geeinigt, der in bar zu zahlen ist. Darüber hinaus wird diese Transaktion zu einer weiteren Firmenwertabschreibung im hohen einstelligen Millionenbereich (EUR 8 Mio. eAR) für das Geschäftsjahr 2022 führen. Die Analysten von AlsterResearch haben den finanziellen Einfluss der Transaktion in ihrem Modell berücksichtigt, der Einfluss ist jedoch begrenzt. Die Experten von AlsterResearch sehen in der Veräußerung einen weiteren Schritt in die richtige Richtung im Restrukturierungsprozess und die Fokussierung auf das Kerngeschäft zur Steigerung der Profitabilität nimmt Gestalt an. Vor diesem Hintergrund sowie der schwindenden Angst vor einer schweren Rezession gehen die Experten von AlsterResearch davon aus, dass das Jahr 2023E für das Unternehmen weniger herausfordernd sein wird. Der Aktienkurs hat die Talsohle durchschritten und es besteht ausreichend Potenzial, um die Empfehlung von HALTEN auf KAUFEN zu ändern. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/The%20Social%20Chain%20AG





