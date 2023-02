In Erwartung wichtiger Konjunkturdaten aus den USA gehen die europäischen Anleger auf Nummer sicher und machen Kasse. Außerdem drückten enttäuschende Zahlen großer Technologiekonzerne auf die Stimmung. Der deutsche Leitindex Dax lag am Freitagvormittag 0,6 Prozent tiefer bei 15.421 Punkten. Sein europäisches Pendant, der Eurostoxx 50, verlor 0,4 Prozent auf 4226 Zähler. Am Donnerstag hatten Europas Aktienmärkte den höchsten Stand seit rund zwölf ...

