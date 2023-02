New York (www.anleihencheck.de) - Dass die EZB gestern ihren Leitzins um 50 Basispunkte anhob, war bereits erwartet worden, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.Die große Überraschung sei jedoch gewesen, dass sie ihre "Forward Guidance" deutlich abgeschwächt habe. Es sei nicht mehr die Rede davon gewesen, den Leitzinsen in Zukunft in gleichmäßigem Tempo anheben zu "müssen", sondern nur noch, dies zu "beabsichtigen". Um eine ausgewogenere Analyse zu präsentieren, habe Frau Lagarde mehr Erläuterungen zu Aktivität und Inflation gegeben und sei letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass die EZB ihre Geldpolitik auf der Grundlage ihrer Wirtschaftsprognosen bewerten werde. Der Markt werde daher sein angestrebtes Zinsziel wohl um 15 Basispunkte senken. In diesem Zuge werde sich die zehnjährige Bundesanleihe bei einer Handelsspanne von 2 bis 2,5 Prozent positionieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...