Linz (www.anleihencheck.de) - Im Gegensatz zu den oben genannten Zentralbanken hat die Tschechische Nationalbank (CNB) gestern ihren Leitzinssatz bei 7,00% unverändert belassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Zinsniveau liege zwar immer noch deutlich höher als im Euroraum, aber angesichts des erwarteten kurzfristigen Anstiegs der Inflationsrate auf bis zu 20% seien die Realzinsen in CZK (Tschechische Krone) tiefer im negativen Bereich als in der Eurozone. Finanzmarktteilnehmer würden anscheinend glauben, dass die tschechische Inflationsrate im Laufe dieses Jahres schnell sinken werde (wie die CNB prognostiziere) - nur so lasse sich erklären, dass die Tschechische Krone nach der Zinsentscheidung noch stärker gehandelt werde als vorher. In den nächsten Monaten erwarten wir für EUR/CZK eine Korrektur von derzeit 23,74 auf über 24,00, so Oberbank. (03.02.2023/alc/a/a) ...

