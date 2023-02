Gerade erst war die BYD-Aktie auf einem guten Weg und machte an mehreren Tagen in Folge mit ansehnlichen Kursgewinnen auf sich aufmerksam. Jetzt schießt allerdings wieder einer quer. Der hört auf den Namen Warren Buffet und ist einer der größten Börsen-Ikonen überhaupt und gleichzeitig größter Anteilseigner von BYD mit seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway.Im vergangenen Jahr hat Berkshire Hathaway (US0846707026) schon häufiger Anteilspakete an BYD (CNE100000296) verkauft und nun wurde per Ende Januar das nächste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...