Wetzlar, Karlsruhe (ots) -Nachfolgekontor, im Verbund mit sonntag corporate finance eine führende M&A-Beratungsboutique im deutschen Mittelstand, berät die Gesellschafter der reinisch GmbH beim Unternehmensverkauf an den Stuttgarter Privatinvestor Martin Flaig. Das Karlsruher Unternehmen begleitet Informationsprozesse entlang sämtlicher Themengebiete der Technischen Kommunikation.Die reinisch GmbH aus Karlsruhe ist als Full-Service-Dienstleister seit über 25 Jahren in den Bereichen Technische Dokumentation, Produktsicherheit, Softwareberatung und Wissenstransfer mit Fokus auf professioneller Produktkommunikation sowie zukunftsorientiertem Informationsmanagement tätig. Dabei bildet das Unternehmen den gesamten technischen Dokumentationsprozess, von der Produktentwicklung über die Markteinführung bis zur Marktbearbeitung, aus einer Hand ab. Neben Betriebsanleitungen für Maschinen, Anlagendokumentation und Produktkatalogen zählen dazu unter anderem alle Maßnahmen zur Sicherstellung der Produktsicherheit oder zur Umsetzung von Engineering-Daten in moderne Visualisierungen mittels CAD und 3D. Außerdem bietet die reinisch GmbH kundenspezifische und auf den jeweiligen Anwendungsfall zugeschnittene Lösungen in Branchen wie Maschinen- & Anlagenbau, Transport & Logistik, Erneuerbare Energien, Elektrotechnik sowie Automatisierung an. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 50 Mitarbeitende an den Standorten Karlsruhe, Düsseldorf und Hannover. Im Zuge einer perspektivischen Nachfolgeregelung veräußern die bisherigen Geschäftsführer Anke Wipf und Franz Reinisch ihre 100-prozentigen Unternehmensanteile nun an den Stuttgarter Privatinvestor Martin Flaig, welcher die Zügel des Unternehmens künftig als operativer Geschäftsführer selbst in die Hand nehmen wird. "Unser Unternehmen steht seit über 20 Jahren für Zuverlässigkeit und ein hohes Qualitätsbewusstsein sowie für agile und lösungsorientierte Mitarbeitende - mit Herrn Flaig konnte Nachfolgekontor einen Käufer ausfindig machen, der seit Jahren für diese Attribute einsteht und damit der optimale Nachfolger für die operative Geschäftsleitung ist", erzählen Anke Wipf und Franz Reinisch, ehemalige Geschäftsführer der reinisch GmbH. "Durch das Gesamtpaket aus hoher Fachkompetenz, transparenten Beratungsstrukturen und der Sympathie des Expertenteams von Nachfolgekontor fühlten wir uns von Anfang an exzellent beim Verkauf unseres Unternehmens beraten." "Die Suche nach dem passenden Nachfolger ist ein komplexes Unterfangen, bei dem es eine Vielzahl an potenziellen Stolpersteinen zu identifizieren und bedarfsgerecht zu korrigieren gilt. Mit Martin Flaig konnten wir einen erfahrenen Nachfolger für die Geschäftsführung der reinisch GmbH finden, der das Unternehmen mit seiner Expertise in Zukunft nachhaltig und eigenständig weiterentwickeln wird", kommentiert Patrick Seip, Managing Director und gemeinsam mit Sebastian Wissig und Philipp Spelkus im beratenden Projektteam bei Nachfolgekontor. "Wir freuen uns auf die Entwicklung des Unternehmens und wünschen allen Beteiligten für die Zukunft alles Gute."Über Nachfolgekontor und sonntag corporate financeDie Nachfolgekontor GmbH ist im Verbund mit der sonntag corporate finance GmbH eines der führenden M&A- Beratungshäuser im deutschen Mittelstand. Das knapp 30-köpfige Expertenteam begleitet mittelständische Unternehmer exklusiv durch den gesamten Verkaufsprozess. "Unsere Aufgabe besteht darin, Lebenswerke zu sichern", lautet das Selbstverständnis. Dabei profitieren die Kunden von einem einzigartigen, mehrfach von der Wirtschaftspresse ausgezeichneten Ansatz, der die Identität ihrer Unternehmen in besonderem Maße schützt. Durch den exzellenten Zugang zum Mittelstand haben sich Nachfolgekontor und sonntag corporate finance auch als starker Partner an der Seite renommierter nationaler und internationaler Großunternehmen und Investoren bei Zukäufen etabliert. www.nachfolgekontor.de www.sonntagcf.comÜber reinisch GmbH www.reinisch.dePressekontakt:IWK Communication PartnerJudith Spießberger / Carolin ReiterOhmstraße 180802 München+49 89 200030-38sonntag@iwk-cp.comOriginal-Content von: sonntag corporate finance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135124/5432608