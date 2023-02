Nach den starken Kursgewinnen am Donnerstag schnauft die Aktie von Siemens Healthineers am Freitag etwas durch. Nach dem überraschend optimistischen Ausblick des Medizintechnikkonzerns hat sich das Chartbild allerdings deutlich aufgehellt. Auch von den Analysten gibt es Lob für das Zahlenwerk.So hat die Deutsche Bank das Ziel für Siemens Healthineers mit 64 Euro und die Einstufung auf "Buy" bestätigt. Die Quartalszahlen seien zwar durchwachsen ausgefallen, so Analyst Falko Friedrichs. Der Konzern ...

