Nachdem der Aluminiumpreis nach dem Beginn des Ukraine-Krieges bis auf ein neues Rekordhoch von über 3.700 $ pro Tonne geklettert war, folgte aufgrund der Sorgen vor einer weltweiten Rezession ein tiefer Einbruch bis auf rund 2.100 $. Von diesem Tief konnte sich Aluminium im Zuge der leicht verbesserten globalen Konjunkturaussichten bisher wieder um rund 20 % erholen. U.a. hat die befürchtete Energiekrise in Europa viele Aluminiumhersteller veranlasst, ihre Produktion zu drosseln oder sogar ganz einzustellen, wie zuletzt in der Slowakei. Zudem dürfte auch die nun wieder steigende Nachfrage aus China dem Preis weiteren Auftrieb geben.



Mit dem Überschreiten des charttechnischen Widerstands bei ca. 2.500 $ hat Aluminium nun sogar ein charttechnisches Kaufsignal geliefert. Auch Goldman Sachs geht nun von einem weiteren Anstieg des Aluminiumpreises aus. Demnach erwartet man 2023 ein Preisniveau von durchschnittlich 3.125 $ pro Tonne. Damit ist Goldman Sachs nun deutlich optimistischer als bei ihrer letzten Prognose, wo man einen Durchschnittspreis von 2.563 $ avisiert hatte. In zwölf Monaten könnte der Aluminiumpreis laut der GS-Analysten sogar bis auf 3.750 $ zulegen. Begründung: Eine höhere Nachfrage in Europa und China, was zu einem Nachfrageüberhang führen könnte.



Oliver Kantimm, Redaktion "Der Aktionärsbrief", www.bernecker.info





Comeback Aktien - Fünf Top-Werte für Ihr Depot Jetzt im kostenlosen Report: Schwierige Zeiten an der Börse brauchen starke Aktien. Am besten solche, die auch noch günstig zu haben sind. Börsenprofi Lars Wißler hat fünf Top-Werte für Sie herausgesucht.