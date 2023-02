MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hugo Boss nach vorläufigen Geschäftszahlen von 56 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Add" belassen. Die Dynamik beim Damen- und Herrenausstatter sei besser als erwartet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Zahlen belegten, dass das Unternehmen den konjunkturellen Widrigkeiten trotzen kann./bek/jha/



