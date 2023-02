MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Zur Rose mit Blick auf den Verkauf ihres Schweizer Geschäfts auf "Add" mit einem Kursziel von 55 Franken belassen. Dieser strategische Schritt der Online-Apotheke komme überraschend, auch wenn er immer wieder als eine Möglichkeit zur Erreichung finanzieller Stabilität diskutiert worden sei, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv wertete er die dadurch deutlich gestärkte Kapitalstruktur sowie die Fokussierung auf den deutschen Markt. Allerdings schrumpfe der Konzernumsatz dadurch um rund ein Drittel, die Profitabilität gehe zurück, und Zur Rose verzichte so auch auf das Wachstumspotenzial auf dem Schweizer Markt./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 08:30 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0042615283

