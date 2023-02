© Foto: Simon Song - picture alliance / newscom



Nach Nio und BYD greift nun auch Xpeng auf dem europäischen Markt für Elektroautos an. Die Chinesen werben mit günstigen Preisen und guter Technik. Tesla bekommt damit hierzulande immer mehr Konkurrenz.

Der chinesische Tesla-Konkurrent Xpeng hat am Freitag zwei seiner batterieelektrischen Spitzenmodelle in mehreren europäischen Ländern auf den Markt gebracht und setzt damit seine aggressive internationale Expansion fort. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNBC.

Wie das Unternehmen mit Sitz im südchinesischen Guangzhou mitteilte, können ab Freitag in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden überarbeitete Versionen der Elektrolimousine P7 und des E-SUV P9 bestellt werden.

Xpeng hat die Preise für seine Elektrolimousine P7 in Dänemark, Norwegen, den Niederlanden und Schweden unter denen von Tesla angesetzt. Der chinesische Tesla-Jäger wirbt damit, dass der P7 mit einer Akkuladung 576 Kilometer weit kommt. Der Einstiegspreis liegt in den Niederlanden bei 49.990 Euro. Zum Vergleich: Das Tesla Model 3 Long Range, das mit einer Akkuladung 602 Kilometer weit kommt, kostet in den Niederlanden 52.990 Euro.

Der G9 von Xpeng (57.990 Euro) kostet allerdings mehr als das Model Y Long Range (53.990 Euro) von Tesla. Dafür soll der G9 eine Reichweite von 570 Kilometern haben. Das sind fast 40 Kilometer mehr als das Model Y, das mit einer Akkuladung bis zu 533 Kilometer weit kommt.

An der Börse Hong Kong steht die Xpeng-Aktie aktuell mehr als zwei Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet derzeit rund 42 Hong Kong-Dollar (4,89 Euro).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion