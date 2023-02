Thema heute: Ausbau des Wasserstoffgeschäfts mit Brennstoffzellensystem der nächsten Generation

Foto: Honda Motor Europe Ltd Wer sich aktuell mit dem Thema Energie beschäftigt, kommt nicht am Wasserstoff vorbei. Hier sind allerdings sehr unterschiedliche Anwendungen gegeben. Gerade hat Honda seine aktuellen Initiativen im Wasserstoffgeschäft vorgestellt. Unter anderem geht es dabei um das Brennstoffzellensystem der nächsten GenerationInitiativen zur erweiterten Nutzung von Wasserstoff - ein Schritt in Richtung einer CO2-neutralen GesellschaftHonda will bis 2050 Klimaneutralität für alle Produkte und Aktivitäten erreichen, an denen das Unternehmen beteiligt ist. Dabei sollen nicht nur die Umweltauswirkungen aller Produkte auf null reduziert werden, sondern die des gesamten Produktlebenszyklus, einschließlich der Unternehmensaktivitäten. Honda konzentriert sich dabei auf die folgenden "drei Pfeiler" seiner Initiativen: "CO2-Neutralität", "saubere Energie" und "Ressourcenkreislauf". Wasserstoff ist dabei neben Elektrizität einer der Energieträger mit hohem Potenzial. Foto: Honda Motor Europe Ltd Der "Wasserstoffkreislauf", der auf erneuerbaren Energien basiert, besteht aus drei Phasen: "erzeugen", "speichern/transportieren" und "nutzen". Durch Wasserelektrolysetechnologie kann Strom aus erneuerbaren Energiequellen in "grünen Wasserstoff" umgewandelt werden, wodurch er weniger anfällig für saisonale oder wetterbedingte Schwankungen in der Stromerzeugung wird, und die Energie kann in Form von "grünem Wasserstoff" über Land-, See- und Pipelinetransport dorthin transportiert werden, wo sie benötigt wird. Das Brennstoffzellensystem ist das Herzstück der Wasserstofftechnologie des Herstellers. Honda wird den Einsatz des Systems über die FCEVs bezeichnten Brennstoffzellenfahrzeuge hinaus auf diverse interne und externe Anwendungen ausweiten, um die Nachfrage nach Wasserstoff zu steigern und durch die "Nutzung" von Wasserstoff die CO2-Neutralität der Gesellschaft voranzutreiben. Foto: Honda Motor Europe Ltd Weiterentwicklung des Brennstoffzellensystems, dem Herzstück der Honda WasserstofftechnologieDer Autohersteller war eines der ersten Unternehmen, das sich auf das Potenzial von Wasserstoff zur Verwirklichung einer CO2-neutralen Gesellschaft konzentriert hat, und führt seit über 30 Jahren Forschung und Entwicklung von Wasserstofftechnologien und FCEVs durch. Seit 2013 arbeitet Honda gemeinsam mit General Motors an einem Brennstoffzellensystem der nächsten Generation. 2024 führt das Unternehmen ein FCEV-Modell in Nordamerika und Japan ein, das mit dem gemeinsam mit GM entwickelten Brennstoffzellensystem der nächsten Generation ausgestattet ist.

