Apple und Co sind im vergangenen halben Jahr schlecht gelaufen. Ist das nur eine Phase - oder das Ende einer Ära, wie ein Aktienstratege meint?Apple minus 17 Prozent, Alphabet minus 20, Amazon minus 29 Prozent - die vergangen sechs Monate waren geprägt von der Schwäche der Tech-Giganten. In den vergangenen Jahren waren diese ein Garant für hervorragende Renditen. Jetzt ragt Big Tech made in USA immer noch hervor, allerdings in negativer Hinsicht. Der Nasdaq 100 hat in den vergangenen Monaten nur ...

