Boom! Nur eine Woche nach unserer Vorstellung fliegt Magenta Therapeutics (WKN: A2PP88) in den Orbit und markiert das Hoch bei +148% über unserem Vorstellungskurs. Was ist über die nächsten Monate zu erwarten und ist die Aktie noch ein Kauf? Magenta Therapeutics mit Sitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts hat bis zuletzt an Therapien gearbeitet, die die Verabreichung von Stammzellentransplantationen sicherer und effektiver ermöglichen soll. ...

