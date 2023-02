CTS Eventim Aktie - MDAX-Wert der sich von der Corona-Krise nicht nur erholt hat, sondern gestärkt am Markt auftritt. Der Platow Brief ist von der CTS Eventim AG (ISIN: DE0005470306) mittlerweile überzeugt - aufgrund der Gewinndynamik macht das KGV von 30 die Aktien attraktiv .Warum man sich CTS Eventim näher ansehen sollte? Hier die Antwort des Platow Briefs: CTS Eventim Aktie - Warum die Zeit endlich reif ist Selbst fast ein Jahr nach dem letzten Lockdown in Deutschland schwang bei vielen Aktien lange Zeit noch ein gewisses Restrisiko für erneute Restriktionen und Beschränkungen des öffentlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...