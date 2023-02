Nach Darstellung des Analysten Frederik Jarchow von NuWays liegen die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) der LAIQON AG (vormals: Lloyd Fonds AG) etwas unter den Erwartungen. Dementgegen seien die Assets under Management (AuM) mit 5,7 Mrd. Euro im Jahr 2022 aber grundsätzlich im Rahmen der Prognosen ausgefallen. Zudem zeige sich das Geschäftsmodell intakt. In der Folge nennt der Analyst ein Kursziel von 10,00 Euro und erneuert das Rating "Buy".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.02.2023, 14:25 Uhr)



