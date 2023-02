Wien (www.anleihencheck.de) - Um die hohe Inflation einzudämmen, erhöht die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen ein weiteres Mal um 0,5 Prozentpunkte auf nunmehr drei Prozent, so die Experten von "FONDS professionell".Diesen fünften Zinsschritt nach oben habe der Rat der Notenbank am Donnerstag (02.02.) bei seiner Sitzung in Frankfurt beschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...