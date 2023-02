Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie es dann im Zinszyklus weitergeht, wird ebenfalls in der März-Sitzung bekannt gegeben, so die Analysten der Helaba.Nehme man aber die Reaktion der Kapitalmärkte als Indikator, sollte die Bewertung des EZB-Rats - insbesondere die Einschätzung der Inflationsentwicklung - eher freundlich ausfallen und die Notenbank eine Pause einlegen. Unter dem Eindruck des reduzierten Zinserhöhungstempos in den USA seien die Kapitalmarktzinsen bereits im Vorfeld der EZB-Entscheidung deutlich gesunken. Während der Pressekonferenz von Christine Lagarde habe die Abwärtsbewegung weiter an Fahrt aufgenommen. Zehnjährige Bunds seien insgesamt von 2,3% auf 2,1% gerutscht. Damit wachse die Differenz zwischen den Geldmarktsätzen und den Anleiherenditen weiter. ...

