Hamburg (www.anleihencheck.de) - Auf der EZB-Sitzung vom 2. Februar wurden die Leitzinsen wie erwartet um 50 Basispunkte (BP) angehoben, d.h. der Satz für die Einlagefazilität wird ab dem 08.02. bei 2,5% und der Hauptrefinanzierungssatz bei 3,0% liegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die "Absicht", die Zinssätze bei der nächsten Sitzung am 16. März erneut um 50 BP zu erhöhen, sei ebenfalls Teil der geldpolitischen Erklärung. Zwar heiße es dort, dass der EZB-Rat nach der März-Sitzung den weiteren Kurs seiner Geldpolitik bewerten werde, aber Notenbankpräsidentin Christine Lagarde habe deutlich gemacht, dass sie zu weiteren Zinserhöhungen neige: "Wir wissen, dass wir noch einen weiten Weg vor uns haben; wir wissen, dass wir noch nicht fertig sind", und "wir sind sicherlich weder jetzt noch im März am Ziel". ...

