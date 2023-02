Nach den Zahlen für das vierte Quartal hat die Tesla-Aktie eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Plus 70 Prozent in nur vier Wochen sind ein Wort. Wie geht es mit der Aktie weiter?Die Zahlen für das vierte Quartal waren kein Ausreißer nach oben, im Großen und Ganzen lagen diese im Rahmen der Erwartungen. Positiv: Wie aus einer Mitteilung von Tesla an die US-Börsenaufsicht hervorging, will die Firma 2024 und 2025 rund sieben bis neun Milliarden Dollar in den Ausbau der Produktion stecken. ...

