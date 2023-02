Eigentlich gab es zuletzt keine schlechten Nachrichten rund um die Commerzbank zu hören. Im vergangenen Jahr konnte das Frankfurter Geldhaus ansehnliche Gewinne erzielen und momentan hoffen die Verantwortlichen auf eine Rückkehr in den DAX. Doch an der Börse kommt trotzdem verhaltene Stimmung auf.Die Anleger blicken vor allem auf Zinserhöhungen, welche im Tempo zuletzt nachgelassen haben. Die US-amerikanische Fed beließ es bei einem Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte in Richtung Norden. Die EZB lag mit einem Plus von 0,5 Prozentpunkten innerhalb der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...