Im Verlauf der Handelswoche sind die Ölpreise gefallen. Obwohl das chinesische Neujahrsfest beendet ist und ab 5. Februar weitere Sanktionen für russische Ölprodukte in Kraft treten, hat sich Öl aus der Nordsee seit Montag um rund vier Prozent verbilligt. Allerdings schwächelten die Wirtschaftsdaten aus den USA.Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank erklärte den Preisrückgang am Ölmarkt mit enttäuschenden US-Konjunkturdaten und mit der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA. ...

