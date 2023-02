Was bedeutet diese erneute Beschleunigung beim Job-Aufbau und die niedrigste Arbeitslosenquote seit 1969 für die Zinserhöhungsparty der Federal Reserve? Als hochrelevante Daten für die Finanzmärkte wurden soeben die Zahlen zum Arbeitsmarkt in den USA veröffentlicht. Da weitere Zinsanhebungen der Federal Reserve in großem Maße von den Beschäftigungstendenzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...