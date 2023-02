Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (ISIN LU2552296563/ WKN DBX0TM) hätten Anleger*innen die Möglichkeit, in auf Euro lautende Staatsanleihen mit einem Investment Grade-Rating zu investieren. In dem zugrundeliegenden Index würden ausschließlich Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und höchstens drei Jahren berücksichtigt, die von den fünf Ländern der Eurozone mit der höchsten Anleiherendite begeben würden. Darüber hinaus müsse jede im Index enthaltene Anleihe ein Mindestumlaufvolumen von 2 Mrd. Euro aufweisen. ...

