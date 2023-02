In der fünften Kalenderwoche (30.01. bis 03.02.2023) wird der erste Insolvenzfall am KMU-Anleihemarkt im Jahr 2023 bekannt. Das Medizintechnik-Unternehmen Pentracor GmbH wird eigenen Angaben zu Folge einen Insolvenzantrag beim zuständigen Insolvenzgericht in Neuruppin stellen. Hintergrund der Zahlungsunfähigkeit sei laut Pentracor einerseits die unbefriedigende Absatz- und Umsatzsituation wegen noch strittiger Kostenerstattungen durch die Krankenkassen für die von Pentracor entwickelte CRP-Apherese-Therapie sowie gescheiterte Verhandlungen mit Kapitalgebern. Die im Jahr 2020 begebene Wandelanleihe (ISIN: DE000A289XB9) des Unternehmens wird jährlich mit 8,50% verzinst und hat ein Volumen von bis 15 Mio. Euro. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), nach eigenen Angaben selbst Inhaberin der Pentracor-Wandelanleihe, rät den betroffenen Anleiheinhabern, sich zu organisieren, um so eine bestmögliche Wahrung ihrer Interessen gewährleisten zu können.

Die EUSOLAG European Solar AG hat eine Anleihe-Tranche im Volumen von 105 Mio. Euro ihres Green Bonds 2022/27 bei institutionellen Investoren aus der Schweiz platziert. Der EUSOLAG Green Bond 2022/27 (ISIN: DE000A3MQYU1) wird jährlich mit 6,25% p.a. verzinst und hat eine fünfjährige Laufzeit bis ...

