Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Goldpreis steigt und steigt: Am Donnerstagmorgen wird die Feinunze zu 1.957 US-Dollar gehandelt - der höchste Stand seit April 2022, so die Deutsche Börse AG.Das Allzeithoch von 2.069 US-Dollar vom August 2020 rücke damit immer näher. Jüngster Treiber: Die "taubenhaften" Aussagen von US-Notenbank-Chef Powell auf der Zentralbanksitzung am 1. Februar 2023. Powell habe erneut Hoffnungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik geweckt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...