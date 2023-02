Straubing (ots) -



Die große Frage ist, was die Chinesen mit diesem Manöver bezwecken. Wenn sie es denn wirklich waren, die den Ballon in die Stratosphäre geschickt haben. Ist es eine reine Provokation? Wollten sie testen, wie die USA auf ein solches Manöver reagiert? Oder wirklich die amerikanischen Atomraketen-Silos auskundschaften? Sollte Spionage das Motiv sein, wäre das Vorgehen ungewöhnlich. Hätten sie nicht statt eines nicht steuerbaren Ballons, der für jedermann sichtbar ist, Spionagesatelliten nutzen können? Oder sind die technisch etwa so wenig ausgereift? Eine Information, die China der Welt wohl kaum freiwillig übermitteln würden. (...) Die ganze Aufregung zeigt jedenfalls, wie angespannt die Sicherheitslage ist. Es ist zu hoffen, dass alle einen kühlen Kopf bewahren. Denn allzu schnell können auch Missverständnisse zur Eskalation führen. Es sollte im Interesse beider Nationen sein, dass sich das Verhältnis wieder entspannt.



