Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei American Express zu erkennen. So kann der Kurs satte rund vier Prozent zulegen. Damit valutiert der Titel nun bei 179,70 USD. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von American Express der letzten drei Monate.Für eine ausführliche American Express-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund 0,4 Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. Dieses Top liegt bei 180,40 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Anleger, die allerdings eher vorsichtig sind, sollten sich jetzt den Einstieg in Puts überlegen. Schließlich erhöhen die gestiegenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...