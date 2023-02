Walls-Street-Guru Michael Burry hat eine letzte große Crash-Warnung an seine Anhänger geschickt. Er rät, alles zu verkaufen. Von Jens Castner Die Botschaft ist so einsilbig wie eindeutig. "Sell" teilte Michael Burry seiner Fangemeinde via Twitter mit: "Verkauft". Das letzte Wort, ehe er seinen Account, den er unter dem Namen "Cassandra B.C." führte, bei dem Kurznachrichtendienst löschte. Michael Burry, Gründer des Hedgefonds Scion Asset Management, ...

