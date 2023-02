Bei Palantir-Anteilseignern geht heute das Schreckgespenst um. So weist die Anzeigetafel für die Aktie ein Minus von rund vier Prozent aus. Mit dieser Performance bildet der Titel das Schlusslicht. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Tage?

Trading-Idee für spekulative Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Damit eröffnen sich für zahlreiche Aktien jetzt herausragende Gewinnchancen. Wir haben die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie zusammengestellt. Hier geht's zum Gratis-Download.

Kursverlauf von Palantir der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Palantir-Analyse einfach hier klicken.

Es mag angesichts des Abschlags nur schwer nachvollziehbar sein, aber das übergeordnete Bild ist positiv. Die nächste Hürde kann nämlich immer noch aus dem Stand genommen werden. So reicht ein Plus von nur rund rund sieben bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese wichtige Hürde liegt bei 9,21 USD. Es könnte kurzfristig also mächtig knallen bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...