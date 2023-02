Hamburg (ots) -Deutschland und die Schweiz trennen sich am ersten Tag 1:1-Unentschieden. Oscar Otte verlor das Auftaktmatch in drei Sätzen. Alexander Zverev konnte im Topmatch ausgleichen.6:4, 6:1 - Alexander Zverev konnte das Duell der Topspieler gegen Stan Wawrinka am Abend in Trier für sich entscheiden und auf 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz stellen. Vor ausverkauftem Haus - 4.000 Zuschauer:innen waren vor Ort - überzeugte die deutsche Nr. 1 bei seinem Davis Cup-Comeback."Es hat heute viel Spaß gemacht, Tennis zu spielen. Das war das beste Match nach meiner Verletzung. Ich bin froh, dass ich Fortschritte mache. Aber das Wichtigste ist, dass es hier 1:1 steht."Zur Atmosphäre sagte Zverev: "Für mich ist es extrem schön in Deutschland gut Tennis zu spielen. Beim Davis Cup herrscht eine Atmosphäre, die du auf der Tour sonst so nicht erlebst."Im ersten Match des Tages erwischte Oscar Otte den besseren Start. Er nahm Marc-Andrea Hüsler direkt das erste Aufschlagspiel ab und stellte schnell auf 3:0. Von dem Rückstand konnte sich der Schweizer im ersten Satz nicht mehr erholen. In den nächsten zwei Sätzen war Hüsler dann aber der bessere Spieler und konnte Ottes Aufschlag immer häufiger entschärfen und gewann am Ende 2:6, 6:2, 6:4."Ich verstehe es gerade selbst noch gar nicht so richtig, weil ich mich gut gefühlt und gut trainiert habe. Ich habe noch nie bei so einer Stimmung gespielt. Da ist es brutal schade, dass ich uns und die Fans nicht belohnt habe", so Otte, der sich dennoch kämpferisch zeigte: "Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis ich das erste Mal im Davis Cup gewinne."Entscheidung fällt morgenAm Samstag gibt es - wenn nötig - drei weitere Matches. Gestartet wird ab 13 Uhr mit dem Doppel zwischen Andreas Mies / Tim Pütz und Dominic Stricker / Leandro Riedi. Danach folgt ein Einzel, bei 2:2-Gleichstand ein weiteres Match."Wir werden morgen unser bestes Doppel auf den Platz bringen. Beim Stand von 1:1 ist es ein unglaublich wichtiger Punkt. Das Match würde ich schon ganz gerne gewinnen", so Davis Cup-Kapitän Kohlmann.Sollte es noch Ticketrückläufer geben, werden diese am Samstag an der Tageskasse, direkt neben dem Haupteingang zur Arena verkauft.Alle daheimgebliebenen Tennisfans können die Matches live auf Tennis Channel (https://info.tennis.de/go/8/59AF6CGF-59A30DH4-4YCTC63O-10PLTYO.html) verfolgen. Ein Abonnement des einzigen Streaming-Anbieters weltweit, der sich nur auf Tennis fokussiert, kostet regulär nur 4,99 Euro im Monat. Premium-Mitglieder von mybigpoint erhalten 60% Rabatt auf das Jahresabo beim Streaming-Anbieter Tennis Channel und zahlen statt 49,99 EUR nur 19,99 EUR. Neben Tennis Channel werden die gesamten Spiele kostenlos auch auf sportbild.de (https://info.tennis.de/go/8/59AF6CGF-59A30DH4-59AD8MDO-XDJIKF.html) gestreamt.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/5433003