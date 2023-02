Aktien Wochenrückblick - diese Woche waren Rekorde angesagt. Die FED-Sitzung am Mittwoch brachte den Märkten einen kräftigen Schub nach oben. Zinssteigerungen nur noch moderat. Inflationssorgen, nicht mehr mit Falkenaugen gesehen, machten den Investoren Hoffnung.Und Unternehmenszahlen der in Schwung kommenden Berichtssaison passten in die Kurs-Aufbruchstimmung. Dazu Aufträge, Kooperationen, Produktoffensiven und Analysten-Empfehlungen brachten Plug Power, Apontis, SAP, Rheinmetall, ITM Power und andere diese Woche in den Fokus. Letzten Samstag ginge s los mit dem "üblichen" Wochenrückblick KW ...

Den vollständigen Artikel lesen ...