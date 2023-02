Lithium ist gerade der "Talk of the Town", um es einmal modern auszudrücken. Der Rohstoff ist in aller Munde, könnte man auch sagen. Oft wird vom Rohstoff der Zukunft gesprochen. Manchmal vom "weißen Gold". Bei einem sind sich wohl fast alle einig: Lithium hat eine große Bedeutung für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft und Gesellschaft. Doch warum ist das so?

Das offene Geheimnis des großen Wertes liegt inmitten modernster Batterien. Lithium stellt als leichtestes Metall der Welt die Basis für die effizientesten Batterien dar, welche die Menschen bislang erschaffen haben. Durch Lithium gelingt eine Energieeffizient von etwa 99%. Lithium-Ionen-Akkus können außerdem eine Entladetiefe bis zu 100% erreichen. Bei Blei-Akkus liegt diese zwischen 50% und 60%. Einen Memory-Effekt ist bei den Batterien nicht zu befürchten. Die Kapazität verringert sich durch Be- und Entladungen nicht. Ebenfalls ein riesiger Vorteil von Lithium-Batterien ergibt sich durch das Gewicht. Trotz der hohen Ladungsdichte ist dieses gering, was die Batterien vor allem für die E-Mobilität interessant macht. Andere Anwendungsbereiche sind Smartphones, Kameras, Notebooks und Solaranlagen.

Was Lithium noch wertvoller macht, ist das begrenzte Angebot. Es handelt sich um einen nicht nachwachsenden Rohstoff. Lithium kommt zwar häufig vor, allerdings sehr selten in hohen Konzentrationen. Es handelt sich schon jetzt um einen kritischen Rohstoff, der in den nächsten Jahren wohl weiter an Bedeutung zunehmen dürfte.

CleanTech Lithium (ISIN: JE00BPCP3Z37) will das Angebot an Lithium vergrößern

Ein Unternehmen von der Kanalinsel Jersey schickt sich an, dem Bedarf an Lithium entgegenzutreten. CleanTech Lithium will kohlenstoffneutrales Lithium für eine goldene Zukunft der E-Mobilität liefern. Der Konzern setzt auf eine nachhaltige Technologie bei der Gewinnung und der Veredelung des Rohstoffs und will den grünsten Lithiumlieferanten auf dem Markt darstellen. Die Gewinnung des Lithiums findet im Lithium-Mekka Chile statt. Dort treibt das Unternehmen drei spannende Projekte voran, die viel für die Zukunft versprechen. Es handelt sich um das Projekt am Francisco Becken, in Laguna Verde und in Llamara. Aus dem Herzen des Lithium-Dreiecks in den Anden heraus könnte CleanTech Lithium schon bald dafür sorgen, dass das Angebot an Lithium steigt. Und das mit einer nachhaltigen und zeitgemäßen Herangehensweise, was auch vielen Börsianern wichtig sein dürfte.

Tesla (ISIN: US88160R1014) - größeres Lithium-Angebot als gutes Signal für den Vorreiter der E-Mobilität?

Ein größeres Angebot an Lithium könnte für einige Unternehmen ein gutes Zeichen bedeuten. Das gilt auch - und vor allem - für Tesla, den kriselnden Vorreiter der E-Mobilität. Der US-Konzern des schillernden CEOs Elon Musk hatte zuletzt mit vielen Problemen zu kämpfen. Unter anderem Lieferschwierigkeiten, die Corona-Situation in China und ein CEO, der mit Twitter für Schlagzeilen sorgt und Tesla-Aktien im großen Stil verkauft. Der Kurs der Wertpapiere knickte Ende 2022 deutlich ein. Unter den Analysten scheiden sich die Geister. Capital IQ befragte zuletzt Analysten und bekam Kursziele zwischen 85 und 526,67 US-Dollar zu hören. Analyst Joseph Spak, Broker bei RCB, stuft Tesla als "Buy" ein und setzte das Kursziel Mitte Dezember 2022 auf 225 US-Dollar fest. Die Entwicklung der Aktie ist derzeit eine der spannendsten an der Börse.

Auch Varta (ISIN: DE000A0TGJ55) blickt auf den Lithium-Markt

In den Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions gehört das deutsche Unternehmen zu den wichtigsten weltweit. Varta stellt zahlreiche Lithium-Batterien her, die vor allem in kleineren und mittleren Fahrzeugen zum Einsatz kommen können. Beispielsweise in Gabelstaplern und Transportsystemen. Vor allem auf die Landwirtschaft und die Logistik könnte Varta damit einen großen Einfluss haben. Auch die Aktie von Varta stürzte Ende 2022 ab, könnte von einer positiven Entwicklung auf dem Lithium-Markt aber wieder gepusht werden. Goldman Sachs und JP Morgan bewerten Varta derzeit "neutral". Bei Kurszielen von jeweils 30 Euro.

Xtrackers Future Mobility (ISIN: IE00BGV5VR99): Ein Lithium-ETF rund um die E-Mobilität

Zu den Top-Holdings gehören: Tesla, Alphabet (ISIN: US02079K3059), Toyota (ISIN: JP3633400001), Nvidia (ISIN: US67066G1040) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039).

Die Börse blickt auf den Lithium-Markt

Die Bedeutung von Lithium ist groß, dürfte in den nächsten Jahren aber noch anwachsen. In vielen Branchen geht der Blick auf den Lithium-Markt. Macht dieser eine positive Entwicklung durch, könnten auch einige Aktienunternehmen gut aufgestellt sein.

Disclaimer/Risikohinweis

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von CleanTech Lithium können auf der Seite: https://ctlithium.com/de/investors/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung CleanTech Lithium vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Interessenkonflikte: Mit CleanTech Lithium existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von CleanTech Lithium. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von CleanTech Lithium können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

