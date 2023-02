Der nächste richtig große Gewinner? "Milliardennews": Nach Meldung Spekulation massiv angeheizt…

A3D6BS

Wir hegen keinen Zweifel, dass Aktionäre von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) bei einem Bohrerfolg in diesem Jahr sehr viel Geld verdienen werden. Der Aktienkurs zieht jüngst schon sehr deutlich an, wohl auch in Hinblick der neuerlichen Entwicklungen in Nevada, das offensichtlich immer mehr im Fokus der Giganten der Branche rückt: General Motors will nämlich 650 Mio. USD in das kanadische Lithiumunternehmen Lithium Americas (mit einem Nevada-Projekt) investieren! - Der Automobilkonzern gab bekannt, dass man sich somit den Zugriff auf das Thacker-Pass-Projekt in Nevada sichern will, welches, wie es heißt, die größte derzeit bekannte Lithium-Quelle in den USA und die drittgrößte der Welt darstellen könnte. Noch ist das sog. Clay-Projekt (TLC von American Lithium und das von POWR Lithium optionierte Halo-Projekt sind auch sog. Clay-Projekte) nicht in Produktion.

Eines dürfte klar sein: Wenn ein Konzern wie General Motors bei der künftigen Lithiumversorgung auf Nevada wettet, sollte viel zu holen sein. Vom Thacker-Pass-Projekt erhofft sich General Motors eine Lithiumquelle für jährlich eine Millionen Fahrzeuge. Der Startschuss für die Inbetriebnahme ist gegenwärtig für 2026 avisiert. Das TLC-Projekt von American Lithium könnte das nächste Übernahmeziel werden und bei einem Bohrerfolg auf dem Halo-Projekt sollte POWR Lithium ebenso in den Fokus rücken können.

Bei POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) dreht sich die Welt sich aber noch um ein zweites Projekt in Nevada, um das sog. Eli-Projekt, bei dem sich erste Untersuchungen ebenso als extrem vielversprechend herausstellten, so sehr vielversprechend, dass man bereits "Testmaterial" ins Labor schickte, um zu prüfen, ob sich mit der Extraktionsmethode der Technologieschmide MDS Technical Corp. Lithium gewinnen lässt. Es handelt sich bei dem Test um eine innovative Extraktionsmethode für sog. Clay-Lagerstätten. Die Tests sollen bereits laufen, mit Ergebnissen ist jederzeit zu rechnen. Tatsächlich meldete brachte das Team von POWR Lithium mit 1.023 ppm (Li Grab Sample) den bisher höchsten Lithiumwert auf dem Eli-Projekt (Highest lithium value intersected on the ELi property to-date) zu Tage. Die erste Oberflächenexploration der TLC-Lagerstätte von American Lithium lieferte einst sehr ähnliche Ergebnisse mit Lithiumgehalten von 129,5-1.380 ppm.

Conclusio: POWR scheint extrem stark aufgestellt und könnte die nächste große Nummer unter den Lithiumexplorern werden. Wie schnell es da derzeit aufwärts gehen kann, das sieht man bei zahlreichen Lithiumexplorern, allen voran auch bei der Aktie des kanadischen Lithium-Shootingstars Patriot Battery Metals: Über 7.000 % seit dem Tief in 2022. Diese Performance hat sicherlich so manchem Aktionär Freudentränen in die Augen gezaubert, ein wunderbares Gefühl, das wir auch noch von American Lithium kennen. Die Aktie von POWR Lithium fängt gerade erst zu laufen an, unser Hot Stock für die neue Börsenwoche. Unser Tipp: Zu Wochenbeginn gleich frühzeitig dabei zu sein, könnte sich besonders bezahlt machen, gehen wir davon aus, dass sich das in den letzten Tagen entstandene Momentum am Montag auch zu Wochenbeginn wieder fortsetzt und die Aktie nicht mehr billiger wird.

Übrigens: Einer der wirklich erfolgreichen Manager der Minenbranche, ein Mann, dem größten Respekt gebührt, hat offensichtlich auch das Potenzial bei POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) erkannt und ist seit kurzem der Kopf in Sachen Projektentwicklung und potenzieller neuer Akquisitionen: Jean Depatie war nicht nur Direktor von Glamis Gold, die an Goldcorp verkauft wurde und sich in weiterer Folge zu einem Multimilliardenkonzern entwickelte, er war auch Direktor der Consolidated Thomson Iron Mines Ltd., die von Cliff Natural Resources Inc. in einer 4,9 Milliarden Dollar schweren Transaktion geschluckt wurde. Exakt dieser Jean Depatie wurde sogar vom Ministerium für Mining und Energie im kanadischen Quebec ausgezeichnet.

In Hinblick der jüngsten und bevorstehenden Entwicklungen könnte exakt jetzt wirklich der "lithiumrichtige" Zeitpunkt sein, in die Aktie von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) zu investieren! Meinung Redaktion

Steve Sisolak (Gouverneur von Nevada) und weitere Politiker glauben, dass der US-Bundesstaat Nevada in den nächsten Jahren eine große und gewichtige Rolle bei der Sicherung von Lithiumlieferverträgen spielen wird. Nevada ist generell für seine große Bergbaufreundlichkeit bekannt, so gehört der Staat zu den größten Goldproduzenten der Welt. Der Lithiumproduzent Albermarle betreibt die derzeit einzige operativ in Betrieb befindliche Lithiummine in Nevada. Das Unternehmen hatte zuvor seine Pläne zur Exploration von Clay-Vorkommen bekannt gegeben und seine Lithiumproduktion verdoppeln zu wollen. American Lithium ist mit seinem Clay-Vorkommen auf dem Vormarsch. Die Aktie von POWR Lithium* (WKN: A3D6BS) könnte der nächste große Gewinner sein, einer der einzigen Nevada-Lithiumtitel, die aktuell nicht einmal eine zweistellige Millionenbewertung auf die Börsenwaage bringen.

