Gerade in schweren Marktphasen suchen Anleger und Fondsmanager nach alternativen Assets, also Vermögensgegenständen, welche nicht mit dem allgemeinen Markt mitlaufen. Das müssen dabei allerdings nicht nur Gold und Anleihen, sondern auch Aktien mit wirklich außergewöhnlichen Geschäftsmodellen sein. Ob Stripclubs, Beerdigungsinstitute oder Verwalter von Musikrechten: An der Börse gibt es wirklich alles. Doch kann sich der Blick auf die Spezialitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...