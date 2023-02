Seit die Linde-Aktionäre vor zwei Wochen endgültig für den Abschied des Traditionskonzerns aus dem DAX gestimmt haben, ist die Commerzbank neben Rheinmetall in der Favoritenrolle für die Nachfolge. Der Rüstungskonzern ist der härteste Konkurrent beim Einzug in den DAX, aber ein Sieger zeichnet sich bereits ab.Für die Aufnahme in den Leitindex müssen mehrere Kriterien erfüllt werden, welche die Deutsche Börse nach der Pleite des Zahlungsdienstleisters Wirecard 2020 nochmals verschärft hat. Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...