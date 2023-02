Jetzt im Fokus der Anleger: Aufgehender Stern am Börsenhimmel!

Anzeige / Werbung

Die Implementierung und das Management von SBOMs ist eine völlig neu entstandene Cybersecurity-Sparte, die allein schon durch die gesetzlichen Vorgaben aus den USA im Jahr 2023 (und darüber hinaus) extremste Zuwachsraten verzeichnen sollte. Mit Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* können Sie in das einzige börsennotierte Unternehmen investieren, das einen klaren Fokus auf dieser Technologie und auch schon sehr erfolgreich Premiumkunden an Land gezogen hat.

Status Quo und Zukunft

Um Software abzusichern, muss man wissen, was in ihrem Code steckt. Aus diesem Grund ist eine Software Bill of Material, oder auch SBOM oder Software-Stückliste genannt, heute unerlässlich. Der SolarWinds-Angriff sowie die Log4j-Schwachstelle haben verdeutlicht, wie wichtig es ist, die Sicherheit von Softwarelieferketten in den Fokus zu nehmen - insbesondere, wenn es um Open-Source-Software geht.

Einer Umfrage des Open-Source-Unternehmens Tidelift zufolge enthalten heute 92 Prozent aller Anwendungen Open-Source-Komponenten. Eine durchschnittliche, moderne Applikation besteht demnach sogar zu 70 Prozent aus quelloffener Software. Die Antwort auf die potenziellen Risiken sind - wenn es nach Linux Foundation, Open Source Security Foundation und OpenChain geht - SBOMs: Formale und maschinenlesbare Metadaten, die ein Softwarepaket und seinen Inhalt eindeutig identifizieren.

Gartner (NYSE: IT) geht davon aus, dass bis zum Jahr 2025 rund 60 Prozent der Unternehmen, die Software für kritische Infrastrukturen entwickeln oder beschaffen, SBOMs vorschreiben und standardisieren werden. Heute liegt dieser Wert bei weniger als 20 Prozent (Quelle).

Eben das Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen Gartner® (NYSE: IT) hat zwei Artikel veröffentlicht, die sich auf kommerzielle SBOM-Anwendungen beziehen. Das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* wurde als eines der besten kommerziellen SBOM-Tools und als eine Lösung der Enterprise-Klasse für Softwareentwickler und Verbraucher ausgezeichnet. Das könnte wohl auch der Grund sein, warum sich die größten Unternehmen derzeit für Cybeats entscheiden:

Neben dem Umstand, dass derzeit auch einer der weltweit größten Videospielkonzerne das SBOM-Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* testet, könnte man auch schon bei Kalibern wie z.B. T-Mobile, Peleton und Nintendo einen dicken Fuß in der Tür haben! Ein paar Textzeilen aus einer kürzlich veröffentlichten News lassen diese Spekulation als durchaus plausibel erscheinen (Newslink).

Obwohl Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* mit dem SBOM-Studio erst wenige Monate am Markt ist, hat man bereits namhafte Kunden an sich binden können:

ein global agierendes Industrietechnologieunternehmen (über 50 Milliarden USD Börsenwert);

Integral Ad Science (NASDAQ: IAS), ein Spezialisten für digitale Werbung;

ein weltweit führendes Unternehmen für Energiemanagement und digitale Automatisierung (Umsatz von rund 30 Milliarden Euro);

eines der Top 3 Medizintechnik und -Geräteunternehmen weltweit; und

ein Unternehmen für intelligente Gebäude- und Industrietechnologie.

SBOM wird zur Pflicht

US-Behörden haben erkannt, dass die Transparenz der Softwarelieferkette (SBOM) ein besonders wichtiges Thema ist:

Jeder, der in Zukunft an die US-Regierung Geräte mit Software verkaufen will, muss auch eine SBOM-Datei liefern oder veröffentlichen;

jeder, der in Zukunft eine Zulassung für ein medizinisches Gerät in den USA erhalten will, muss vorab eine SBOM mitliefern und diese auch überwachen;

jedes börsennotierte Unternehmen soll in Zukunft die Cybersecurity verschärfen (SBOM Pflicht?).

Betroffene Firmen müssen so hunderte oder sogar tausende SBOM-Dateien überwachen. - Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist einer von wenigen Anbietern, die eine derartige Plattform anbieten. Experten sehen Wettbewerbsnachteile, auch bei Nichtbetroffenen bei Verzicht auf SBOM-Implementierung (Quelle: What is an SBOM and Why is it Valuable?).

Das C-Level Management hat die Vorteile erkannt!

Robert Janecek, CIO, Integral Ad Science (NASDAQ: IAS, Börsenwert 1,6 Mrd. USD) über das SBOM Studio von Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)*:

Wir haben die Vorteile der Verwendung von SBOM Studio in unserem Unternehmen aus erster Hand gesehen. Es liefert nicht nur wertvolle Erkenntnisse für eine fundierte Entscheidungsfindung auf Führungsebene, sondern hat auch die Effizienz der Behebung von Software-Schwachstellen in unserem gesamten Unternehmen erheblich verbessert. Der ROI (Anm.: Return of Investment) der Implementierung von SBOM-Praktiken mit Hilfe von SBOM Studio von Cybeats war beeindruckend, und das Tool hat den Aufwand zum Schutz unserer wertvollen Software-Assets erheblich reduziert. Wir empfehlen SBOM Studio wärmstens anderen Organisationen, die ihre Cybersicherheitshaltung stärken möchten.

Cybeats Technologies Corp.*

WKN: A3DTZW , CSE: CYBT

Um fast 750% jährlich wächst durchschnittlich eine spezielle Form der Cyberkriminalität, monatlich werden rund 1,2 Milliarden potentiell schädliche Downloads durchgeführt. - Dies könnte fast komplett vermieden werden!

Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das sich zwei brennenden Themen gewidmet hat, die unserem Empfinden nach zwei essentielle Bausteine für die nationale und auch für die internationale Cybersicherheit, sowohl für den privaten als auch für den öffentlichen Sektor, darstellen werden.

Obwohl Cybeats Technologies (WKN: A3DTZW)* in zwei immens wichtigen Cybersecurity-Sektoren fixfertige Lösungen anbieten kann (Software Suppy Chain und IoT), ist die Bewertung verglichen zur Konkurrenz lächerlich klein.