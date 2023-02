Autel, ein führender Anbieter von Elektronik, Diagnosegeräten und Werkzeugen für Kraftfahrzeuge, war zum ersten Mal auf der eCarExpo als Aussteller präsent. Die eCarExpo ist die größte Messe für Elektrofahrzeuge in Skandinavien. Sie fand vom 3. bis 5. Februar 2023 im schwedischen Stockholm in der Friends Arena statt. Autel präsentierte dort sein Produktportfolio, darunter das kürzlich auf dem Markt eingeführte Ladegerät für Elektrofahrzeuge, den MaxiCharger DC Compact.

Autel signs partnership agreement with leading charging operator Eways (Photo: Business Wire)

Der MaxiCharger DC Compact, das neu auf dem Markt eingeführte Gleichstrom-Ladegerät von Autel für Elektrofahrzeuge, ist schlank und kompakt und mit einem 21,5-Zoll-LCD-Touchscreen ausgestattet. Das Gerät ist sehr leistungsstark: In der europäischen Ausführung liefert es bis zu 47 kW Leistung.

Der MaxiCharger DC Compact kann auf einem Sockel oder auf einem Unterbau mit Rädern platziert werden, wodurch er optimale Mobilität bietet. Damit ist er für Betreiber von Ladestationen, die ihren Kunden eine Schnelllademöglichkeit anbieten möchten, ideal geeignet.

Mit dem Gerät können zwei Fahrzeuge gleichzeitig aufgeladen werden. Dabei wird der Strom dynamisch zwischen den beiden Fahrzeugen aufgeteilt. Eine 30-minütige Ladung entspricht einer Reichweite von etwa 130 km, sodass ein Zeitgewinn bei der Ladung erzielt wird.

Ting Cai, CEO von Autel Europe, äußerte sich folgendermaßen: "Das Portfolio an EV-Ladegeräten von Autel wächst und wurde jetzt um den leistungsstarken MaxiCharger DC Compact erweitert. Er bietet eine hohe Leistung und hohen Nutzwert bei kompakten Abmessungen. Das Gerät zeichnet sich durch niedrige Installationskosten aus, was für den Standortbetreiber dank geringerer Kapitalaufwendungen eine schnellere Amortisation bedeutet."

Auf der eCarExpo unterzeichnete Autel mit Eways, einem in Schweden ansässigen Betreiber von Ladestationen für Elektrofahrzeuge, einen Vertrag über die Bereitstellung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in den skandinavischen Ländern. Autel beabsichtigt, seinen Markt für Ladestationen zu erweitern und möchte durch diese Kooperation die große Erfahrung und die geografische Präsenz von Eways mit 20 Niederlassungen in der Region nutzen.

Niclas Sahlgren, CEO von Eways, kommentierte dies wie folgt: "Eways hat sich zum Ziel gesetzt, das Laden von E-Autos zu vereinfachen. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur zur Bereitstellung schneller, zuverlässiger und flexibler Ladelösungen für Elektrofahrzeuge in der Region ist ein wichtiger Aspekt beim Übergang in eine Zukunft ohne fossile Kraftstoffe. Mit der breiten Palette an innovativen Wechsel- und Gleichstrom-Ladegeräten von Autel werden wir unser Produktportfolio erweitern, um für den Bedarf eines jeden Kunden die optimale Lösung anbieten zu können."

Über Autel

Autel konzipiert, entwickelt und fertigt einige der fortschrittlichsten Produkte für private und gewerbliche Nutzer und bietet Hardware, Software, Apps sowie cloudbasierte Lösungen für nahezu jedes Nutzungsszenario und jede Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie unter autelenergy.eu

Über Eways

Eways wurde 2015 von Petra und Niclas Sahlgren im schwedischen Stocksund mit der Vision gegründet, die Nutzung von Elektroautos zu vereinfachen. Heute beschäftigt Eways rund 120 hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt Niederlassungen in Stockholm, Lund, Ängelholm, Göteborg, Karlstad, Falun, Umeå, Linköping, Jönköping, Kalmar, Borås, Trollhättan und Uppsala sowie über 25.000 vernetzte Ladestationen in ganz Schweden.

