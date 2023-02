US-Aktien gelten derzeit als teuer. Das zeigen Kennziffern wie das Shiller-KGV oder das KBV. Preiswerter geht es in Europa und in den Schwellenländern. Wie Anleger profitieren Die gute Nachricht zuerst: Aktien sind im Großen und Ganzen derzeit günstig. Die schlechte: Auf US-Aktien trifft das eher nicht zu. Und das ist deswegen eine unangenehme Sache, weil sich amerikanische Aktien in vielen Depots finden. Ebenso ist das US-Gewicht in weltweit aufgestellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...