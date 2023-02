Fast 1,5 Milliarden Menschen leben derzeit in Afrika. Ein Kontinent, der für große Herausforderung in den verschiedensten Bereichen steht. Auf der anderen Seite aber auch für große Chancen und Perspektiven. Die Bevölkerung von Afrika ist durchschnittlich jung und wächst schnell. Nach Schätzungen des Deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie könnte Afrika im Jahr 2050 rund 20% der Weltbevölkerung stellen. Bereits bis zum Jahr 2035 könnte der Kontinent das größte Arbeitspotenzial der ganzen Welt besitzen. Da wundert es nicht, dass Afrika für Unternehmen aus aller Welt als Standort für Investitionen und für eine größere Präsenz spannend ist.

Die Entwicklung Afrikas hängt in den nächsten Jahren vor allem davon ab, wie sich die 54 Länder von den jüngsten Krisen erholen können. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben dazu beigetragen, dass die soziale Ungleichheit und die Armut in den afrikanischen Ländern verstärkt wurde. Die Wirtschaft hat ebenfalls enorm gelitten. Das zeigt der Economic Outlook 2022, welcher von der Afrikanischen Entwicklungsbank (AfDB) herausgegeben wurde. Demnach wird sich das Wirtschaftswachstum in Afrika im Jahr 2022 auf 4,1% verringern. Das Potenzial für die nächsten Jahre bleibt aber weiterhin hoch und es gibt einige Lichtblicke. Die Chancen sind weiterhin groß, was die folgenden Länder stellvertretend beweisen, die im Jahr 2022 allesamt ein gutes Wirtschaftswachstum zu bieten haben:

Ruanda: 6,9%

Niger: 6,5%

Mauritius: 6,2%

Demokratische Republik Kongo: 6,2%

Benin: 6,1%

Elfenbeinküste: 6,0%

Kenia: 5,9%

Togo: 5,8%

Ägypten: 5,7%

Spannende Unternehmen sind in Afrika präsent

Water Ways (ISIN: CA9411881043): Auf dem afrikanischen Kontinent finden sich immer mehr Unternehmen, welche aus dem Ausland stammend ihre globale Präsenz verstärkten und um die Perspektiven in Afrika wissen. Auch das kanadische Unternehmen Water Ways mit Sitz in Israel spielt mittlerweile eine Rolle auf dem Kontinent der Perspektiven. Der Konzern stammt aus der Agrotech-Branche und entwickelt, produziert und vertreibt intelligente Bewässerungssysteme, die für landwirtschaftliche Betriebe auf der ganzen Welt attraktiv sein können. Die Systeme können schlüsselfertig geliefert und auf die jeweiligen Gegebenheiten bei dem landwirtschaftlichen Betrieb eingestellt werden. Im September 2022 gab Water Ways bekannt, ein innovatives Wasserreinigungssystem für die Trinkwasserversorgung von Landwirten in abgelegenen Regionen in Äthiopien installiert zu haben. Es folgte ein intelligentes Bewässerungsprojekt in Angola. Der Umgang mit Wasser ist in Afrika besonders wichtig, weswegen Water Ways ein Unternehmen ist, welches auf dem Kontinent einen wichtigen Einfluss haben kann.

Volkswagen (ISIN: DE0007664039): Der deutsche Autobauer ist bereits seit dem Jahr 1951 in Afrika präsent. In Algerien, Nigeria, Ruanda, Ghana und Kenia hat VW bereits Werke eröffnet. Der Konzern ist sich auch sozialer Verantwortung in Afrika bewusst, wie einige Projekte während der Corona-Pandemie zeigten.

Siemens (ISIN: DE0007236101): Auch dieser deutscheElektronik- und Elektrotechnikkonzern ist bereits über mehrere Jahrzehnte in Afrika unterwegs. 2015 wurde das größte Windprojekt des Kontinents an Siemens vergeben.

iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (ISIN: DE000A0Q4R28): Ein ETF, der einige Unternehmen aus der Automobilbranche zusammenbringt, welche in Afrika präsent sind. Neben VW gilt das beispielsweise für BMW (ISIN: DE0005190003) und Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000).

Die Entwicklung in Afrika kann auch die Börse beeinflussen

Afrika ist ein Kontinent mit spannenden Perspektiven. Es gibt zahlreiche Herausforderungen, doch diese stellen auch Chancen dar. Das gilt für die Bevölkerung, für die Wirtschaft und auch ausländische Unternehmen. Die Entwicklung von Afrika kann außerdem auch die Börse beeinflussen, was an zahlreichen börsennotierten Unternehmen liegt, die auf dem Kontinent mitmischen.

