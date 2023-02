Die größten IPOs im Jahr 2023

Anzeige / Werbung

Im letzten Jahr war vor allem der Börsengang bzw. das sogenannte IPO von Porsche in aller Munde. Für die meisten Unternehmen stellt es einen Meilenstein und den Beginn des finanziellen Wachtsums dar. Viele Investoren fragen sich jetzt, ob sich der Kauf der Aktie lohnt. In diesem Beitrag erfahren Sie, was ein IPO ist und was Sie beim Kauf einer solchen Aktie beachten sollten.

Was bedeutet IPO?

IPO ist die Abkürzung für Initial Public Offering bezeichnet den Börsengang eines Unternehmens. Dabei wird eine Aktie an der Börse platziert und der Öffentlichkeit für den Erwerb zur Verfügung gestellt. Wachstumsstarke Unternehmen nehmen so zusätzliches Kapital ein, um sich weiterzuentwickeln. Ein IPO kann zudem auch die Abspaltung einer Tochtergesellschaft eines großen Unternehmens sein. So hat der Chiphersteller Intel beispielsweise seine Tochtergesellschaft für selbstfahrende Autos unter dem Namen Mobileye abgespalten.

Aktien IPOs, die im Jahr 2023 stattfinden

Diese Aktien planen ihre Börsengänge im Jahr 2023. Die Unternehmen wollen den höchstmöglichen Wert für ihre Aktien erzielen. IPOs sind also sehr stark vom wirtschaftlichen Umfeld und der Entwicklung des Aktienmarktes abhängig. Manchmal gibt es eine Flut von Börsengängen, manchmal ist es ein Rinnsaal.

Stripe IPO

Geschätzte Bewertung: 74 Milliarden US-Dollar Stripe (Online-Zahlungen) beantragte den Börsengang im Juli 2021, verschob ihn jedoch aufgrund mehrerer unvorhergesehener Ereignisse und der Volatilität des Marktes. Es gibt immer noch keinen festen Plan für den Börsengang von Stripe, aber dies hat das Interesse an einem möglichen Börsengang im Jahr 2023 nicht gestoppt.

ARM IPO

Geschätzte Bewertung: 60 Milliarden US-Dollar SoftBank Group zal naar verwachting ARM Ltd (producent microchips) dit jaar naar de beurs brengen. Waarschijnlijk zal het bedrijf echter wachten tot andere chipaandelen wat van hun verliezen hebben teruggewonnen alvorens naar de beurs te gaan.

Vinfast IPO

Geschätzte Bewertung: 60 Milliarden US-Dollar Der vietnamesische Elektrofahrzeughersteller hat am 6. Dezember 2022 seinen Börsengang in den USA beantragt. Obwohl noch kein Datum bekannt gegeben wurde, ist es wahrscheinlich, dass das Unternehmen plant, den Börsengang in den ersten Monaten des Jahres abzuschließen.

Wer ist Eigentümer von VinFast? VinFast ist Eigentum der Vingroup. Auch wenn VinFast den Investoren wie ein Startup erscheinen mag, ist die Muttergesellschaft der größte Mischkonzern in Vietnam. Die Vingroup hat Beteiligungen in den Bereichen Immobilien, Bildung und Technologie. Wer sind die Konkurrenten von VinFast? Im Jahr 2022 werden die Zulassungen von reinen Elektroautos von diesen Herstellern dominiert:

Tesla (564.873 Fahrzeuge, 19% Marktanteil)

BYD (326.236, 11%)

SAIC (321.289, 10,8%)

VW Group (216.004, 7,3%)

Hyundai (167.305, 5,6%)

VinFast hat 58.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Damit gehört der Automobilhersteller zu den Herstellern mit einem geringen Marktanteil. Andere Unternehmen in dieser Kategorie sind Lucid und Rivian.

TikTok IPO

Geschätzte Bewertung: 50 Milliarden US-Dollar Obwohl der Börsengang von TikTok einer der am meisten erwarteten Börsengänge im Jahr 2023 ist, ist es unwahrscheinlich, dass er in nächster Zeit stattfinden wird. TikTok kämpft noch immer mit der Gesetzgebung im Zusammenhang mit der Verwendung personenbezogener Daten.

Chime IPO

Geschätzte Bewertung: 40 Milliarden US-Dollar Chime hatte seinen Börsengang für März 2022 geplant. Der Börsengang wurde aufgrund der Unsicherheit auf den Märkten aufgeschoben. Das Unternehmen wurde in der letzten Finanzierungsrunde mit 25 Milliarden Dollar bewertet.

Revolut IPO

Geschätzte Bewertung: 33 Milliarden US-Dollar. Revolut sollte eigentlich 2022 an die Börse gehen, aber ein Sprecher sagte, das Unternehmen warte, bis "die Zeit reif ist". Die letzte bekannte Bewertung des Unternehmens betrug 33 Milliarden Dollar. Revolut hat sich nicht öffentlich auf einen IPO-Wert festgelegt.

Databricks IPO

Geschätzte Bewertung: 31 Milliarden US-Dollar Databricks ist ein weiteres Unternehmen, dessen Börsengang für 2022 geplant war, der aber aufgrund der Marktbedingungen auf 2023 verschoben wurde. Im Oktober 2022 senkte Databricks seinen internen Aktienkurs. Dadurch verringerte sich seine implizite Bewertung auf 31 Milliarden Dollar.

Instacart IPO

Geschätzte Bewertung: 24 Milliarden US-Dollar Es gibt viele Spekulationen über die Bewertung von Instacart. Als das Unternehmen im Mai 2022 seine Börsenotierung beantragte, wurde sein Wert auf 39 Milliarden Dollar geschätzt. Diese Schätzung ist im Laufe der Zeit auf 24 Milliarden Dollar gesunken.

Reddit IPO

Geschätzte Bewertung: 15 Milliarden US-Dollar Reddit beantragte bereits Ende 2021 einen Börsengang, änderte seinen Plan aber 2022 aufgrund des Zusammenbruchs des Marktes nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine. Es gibt immer noch keine aktualisierten Pläne für den Börsengang.

Discord IPO

Geschätzte Bewertung: 15 Milliarden US-Dollar Der Termin für den Börsengang von Discord wurde noch nicht bekannt gegeben. Es sieht so aus, als ob eine Notierung an der NYSE oder der Nasdaq im Frühjahr 2023 erfolgen könnte. Bei der letzten Finanzierungsrunde im September 2021 wurde Discord mit rund 15 Milliarden Dollar bewertet.

