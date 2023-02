Fast drei Viertel der Erde sind von Wasser überzogen. Insgesamt 1,4 Milliarden Kubik-Kilometer Wasser, die sich bis 11.934 Meter unter dem Meeresspiegel gegraben haben. Unser Lebenselixier sollte zu Genüge vorhanden sein - sollte man meinen. Die Realität ist eine andere. Nur rund 2,5 Prozent des Wassers auf der Erde ist Süßwasser. Davon sind nur 0,3 Prozent für uns zugänglich. Und die Menge des für uns so wichtigen Süßwassers schrumpft immer mehr zusammen.

Der Klimawandel ist der große Treiber der Wassernot. Er lässt riesige Süßwasserreserven an den Polen nach und nach schmelzen und führt im Sommer zu nie dagewesenen Dürren. Der Umgang mit dem "blauen Gold" war für die Menschheit daher niemals so wichtig wie jetzt. Egal, ob es um den täglichen Bedarf von Privatpersonen, die Landwirtschaft oder die Industrie geht. Um der Wasserknappheit entgegenwirken zu können braucht es eine moderne Wasserversorgung mit innovativen Technologien, einer nachhaltigen Herangehensweise und grünen Lösungen. Das macht Wasser nicht nur aus ökologischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Sicht ungemein wertvoll, sondern auch aus der Sicht der Finanzmärkte. Wasser-Aktien waren wegen der derzeitigen Umstände wohl noch nie so bedeutend - und womöglich auch noch nie so gefragt. Anlegerinnen und Anleger haben spannende Optionen.

Xylem (ISIN: US98419M1009) - Wasserlösungen durch intelligente Technologie

Xylem ist ein Beispiel dafür, dass viele Wasser-Aktien dem schlechten Börsenklima des Jahres 2022 trotzen konnten. Zwar brach der Aktienkurs zum Jahresbeginn ein, erholte sich aber wieder und schloss in einem leichten Jahresplus. Das US-amerikanische Unternehmen bietet in den Bereichen Wasser- und Abwassertechnologie viele moderne Lösungen an. Xylem hat sich auf den Nutzen, das Testen, die Behandlung und den Transport des "blauen Goldes" bei der privaten, öffentlichen und gewerblichen Gebäudetechnik und in der Industrie spezialisiert. Das global agierende Unternehmen konnte mit seinen Voraussetzungen und seinem Potenzial zum Jahresbeginn 2023 viele Analysten beeindrucken. Ende Januar schätzen von Capital IQ befragte Analysten das Kursziel von Xylem zwischen 92 und 129 US-Dollar ein. Stifel und Goldman Sachs setzten ein Kauf-Rating mit Kurszielen von 124 und 104 US-Dollar.

De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) - eine neue Quelle bei den Wasser-Aktien?

Die Wasserknappheit und ihre Folgen sorgen dafür, dass sich immer mehr innovative Unternehmen auf dem blauen Markt etablieren und auch zu spannenden Wasser-Aktien heranreifen können. Diese Entwicklung könnte auf De.mem Limited zutreffen. Es handelt sich dabei um ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Australien, das im Sektor der Wasser- und Abwasseraufbereitung tätig ist. Es wurde im Jahr 2013 gegründet und unterhält mittlerweile Niederlassungen in den australischen Standorten Perth, Brisbane, Melbourne und Launceston, sowie in Singapur. Über die Tochter De.mem-Geutec GmbH, Velbert, ist De.mem auch in Deutschland aktiv. De.mem entwirft, plant, produziert, besitzt und betreibt moderne Wasser- und Abwasseraufbereitungssysteme. Außerdem liefert das Unternehmen die für den Betrieb erforderlichen Chemikalien und Membranfilter. Die innovativen Lösungen und Systeme werden vor allem Unternehmen aus der Bergbau-, Chemie- und Lebensmittelbranche bereitgestellt. Zu den Kunden der De.mem Group gehört unter anderem der bedeutende Bergbau-Konzern Rio Tinto (ISIN: GB0007188757). In Deutschland arbeitet De.mem vor allem mit Kunden aus der Galvanik und der metallverarbeitenden Industrie zusammen. Seit April 2017 ist das Unternehmen an der australischen Börse notiert. Der Weg zum Dasein als spannende und attraktive Wasser-Aktie ist damit frei.

Veolia (ISIN: FR0000124141) - alles für die Umwelt

Veolia Environnement stellt eine der spannendsten Wasser-Aktien der letzten Jahre dar - und dürfte das auch in den nächsten Jahren sein. Das französische Unternehmen ist ein internationaler Player im Bereich von Umweltdienstleistungen. Tragende Säulen des Unternehmenskonzepts stellen die Segmente Wasser und Abwasser dar. Auch Energieservice und Abfallbewirtschaftung gehören zu den Geschäftsfeldern. Run um das Wasser ist Veolia Environnement auf industrielle Kunden und kommunale Einrichtungen spezialisiert. Nach Meinung von Analysten könnte der Konzern viel Potenzial mitbringen. Kursziele reichen von 21 bis 43 Euro. Mit Spannung erwartet werden die Geschäftszahlen, welche Veolia am 15. März 2023 vorlegen wird. Dann wird auch die jährliche Dividende festgesetzt - und Anlegerinnen und Anleger können vielleicht eine Fahrtrichtung der Wasser-Aktie ablesen.

iShares Global Water (ISIN: IE00B1TXK627) als passender Wasser-ETF

Top-Holdings: Xylem, American Water Works (ISIN: US0304201033), United Utilities (ISIN: GB00B39J2M42), Severn Trent (ISIN: GB00B1FH8J72), Essential Utilities (ISIN: US29670G1022) und Geberit (ISIN: CH0030170408)

Wasser-Aktien könnten die Börse nachhaltig beeinflussen

Der nachhaltige und gewissenhafte Umgang mit Wasser stellte eine der zentralen Herausforderungen unserer Zeit dar. Innovative Unternehmen in diesem Bereich sind daher gefragt - und könnten mit ihrer Entwicklung auch die Finanzmärkte dauerhaft beeinflussen.

