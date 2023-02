Der Blick auf die Kurstafel dürfte JinkoSolar-Aktionären zuletzt Tränen in die Augen getrieben haben. Schließlich verlor der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 2,76 Prozent. An drei der fünf Sitzungen verabschiedete sich die Aktie mit Kursrückgängen aus dem Handel. Am Montag erwischte JinkoSolar dabei mit einem Minus von 3,31 Prozent einen rabenschwarzen Tag. Werden Anleger damit zum Bärenfutter?

Trotz des Abschlags bleibt die Technik bullish. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch nur rund zwölf Prozent. Dieses Top liegt bei 61,27 USD. Es steht momentan ...

