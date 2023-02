Der Wochenstart für den DAX könnte verhalten ausfallen. An den US-Börsen ging es am Freitagabend jedenfalls letztendlich abwärts. Einen Teil dieser Bewegung könnte der DAX zum Handelsauftakt in der neuen Woche nachmachen, nachdem es in der abgelaufenen Woche einmal mehr deutliche Kursgewinne beim deutschen Leitindex gegeben hatte.Die Gewinne im laufenden Jahr im DAX summieren sich inzwischen seit Jahresbeginn auf mehr als zehn Prozent. Charttechnisch sieht die Lage stark aus. Aber: "Nach der fulminanten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...