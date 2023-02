Hamburg (ots) -Manche suchen gezielt den Auftritt vor der Kamera, andere scheuen jedes Mikrofon und jeden Scheinwerfer. Wie aber gelingt ein Auftritt in den Medien? Wie können Sie den Medienkontakt aktiv mitgestalten - auch wenn die Fragen komisch oder unangenehm werden? Wie führen Sie souverän und zugleich sympathisch ein Gespräch mit Journalist*innen? Medien- und Interview-Profi Dr. Kathrin Prüfig bereit Sie gezielt darauf vor.Mit Medientraining und gezielten Übungen zum guten und wirkungsvollen AuftrittEgal, ob mehr aktive Medienpräsenz gewünscht ist oder ob man in der Rolle als Geschäftsführer*in, Vorstand, CEO oder Expert*in einfach nicht darum herumkommt: auf die gute Vorbereitung kommt es an! Sie gibt Sicherheit und Souveränität und hilft, die eigene Fachkenntnis oder die Rolle als Experte oder Branchenvertreterin überzeugend zu vermitteln.Wie aber gelingt ein Auftritt in den Medien? Wie können Sie den Medienkontakt aktiv mitgestalten - auch wenn die Fragen komisch oder unangenehm werden? Wie führen Sie souverän und zugleich sympathisch ein Gespräch mit Journalist*innen? Wie bereiten Sie sich darauf gezielt vor?Dieses Training liefert darauf Antworten. Dr. Kathrin Prüfig begleitet Sie auf dem Weg über eine optimale Vorbereitung bis zum gelungenen Interview, Hintergrundgespräch oder Talkshow-Auftritt.Programm:- Wie ist die Rolle von Journalist*innen - und welche Chancen leiten sich daraus ab?- Eine effiziente inhaltliche Vorbereitung mit dem BotschaftenBaum®- Zutaten guter Kommunikation: Wichtige Aspekte im Storytellung für Journalisten- Fallschirme für schwierige Gespräche: Strategien für den Umgang mit unerwarteten Fragen- Training und Praxisübungen: Varianten von Interviews vor Mikrofon und Kamera (aufgezeichnet, live / Präsenz und virtuell)- Strategien für den Auftritt in verschiedenen Formaten (z.B. Statement, Interview, Hintergrundgespräch, Talkshow)- Tipps für Mimik, Körpersprache, Outfit und Make-upDas Training findet in Kleingruppen von vier bis maximal sechs Personen statt. Diese Gruppengröße macht eine Vielzahl von Praxisübungen mit anschließender Videoanalyse und Feedback möglich. Die Trainerin ist auf Ihre Themen journalistisch vorbereitet und beherrscht das Repertoire von sanften, informativen bis hin zu kritischen Interviews.Die Referentin Dr. Katrin Prüfig hat fast drei Jahrzehnte als Journalistin, Reporterin und Moderatorin gearbeitet - sowie seit 2002 als Kommunikations- und Medientrainerin im In- und Ausland. Sie ist seit 2015 "Certified Media Trainer (SHB)" und somit eine von nur wenigen zertifizierten Medientrainern in Deutschland. Ihr Studium in Kommunikation hat sie 2020 um einen Master in Neurowissenschaften ergänzt. Bis 2014 moderierte die engagierte Journalistin die Tagesschau in der ARD und auf Tagesschau 24 und stand für die Wirtschaftsmagazine "markt" und "Plusminus" vor der Kamera. Ihr Buch zum Thema: Workbook Medientraining, erschienen 2018 im Verlage Schäffer-Poeschl.Eckdaten:- Dauer: Je nach Gruppengröße und gewünschten Trainingsformaten 0,5 Tage, 1 Tag oder 1,5 Tage, in Präsenz, digital - oder auch als Mischform mit analogen und digitalen Praxisübungen.- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Wunsch erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.- Termin: nach Absprache- Durchführung: nach Absprache in unseren Räumen, in externen Locations oder bei Ihnen im UnternehmenMehr Informationen zur news aktuell Academy: https://www.newsaktuell.de/academy/Pressekontakt:Ansprechpartner für Nachfragen und ein konkretes Angebot:Marcus Heumann, Leiter der news aktuell Academyacademy@newsaktuell.deTelefon: +49 40 / 4113 32845Original-Content von: news aktuell Academy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/5433448