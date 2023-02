Lucknow, Indien, und Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Der Chief Minister von Uttar Pradesh, Shri. Yogi Adityanath startete mit der Eröffnung des ersten VFS Global Joint Visa Application Centre (JVAC) und der VFS Global Academy in Lucknow am 4. Februar 2023 ein neues globales Portal für den Staat.VFS Global ist der weltweit größte Spezialist für Outsourcing- und Technologiedienstleistungen für Regierungen und diplomatische Missionen.Diese großzügige und komfortable Einrichtung, die mit modernen Einrichtungen und Dienstleistungen ausgestattet ist, wird über die Kapazität verfügen, etwa 120.000 Anträge pro Jahr zu bearbeiten, und wird für die Bürger von Uttar Pradesh, die bis jetzt in andere Städte wie Neu-Delhi reisen mussten, um ihre Visumsanträge einzureichen, von enormem Nutzen sein.Das JVAC erstreckt sich über eine Fläche von 2.230 Quadratmetern und versorgt Reisende, die nach Österreich, in die Niederlande, die Tschechische Republik, die Schweiz, nach Estland, Ungarn, Portugal, Deutschland, Italien und in das Königreich Saudi-Arabien reisen. Das Zentrum befindet sich strategisch im 1. Stock des Interstate Bus Terminals, Alambagh (Shalimar Gateway Mall), und bietet Reisenden einen einmaligen Zugang über den landesweiten Bus-Service aus den abgelegenen Gegenden von Uttar Pradesh. Es befindet sich nur wenige Autominuten vom Bahnhof Lucknow und vom Flughafen entfernt und kann zu Fuß vom U-Bahnhof Alambaug erreicht werden.Das JVAC ist mit 11 Antragszählern und drei biometrischen Registrierungsstationen ausgestattet, um die Reisenachfrage nahtlos zu managen. Für anspruchsvolle Bewerber, die eine verbesserte Antragserfahrung wünschen, bietet die Einrichtung optionale Premium-Services wie Premium Lounges an, die die Einreichung von Anträgen ermöglichen, ohne dass der Antragsteller in einer Warteschlange warten muss. Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen, Courier Passback (Zustellung von Dokumenten und Pässen), Courier Insurance (Kurierdienstversicherung), Reisekrankenversicherung und SMS-Benachrichtigung sind einige der anderen optionalen Dienstleistungen, die im Zentrum zur Verfügung stehen.Zusätzlich zur Erleichterung des Zugangs zu Visa wird VFS Global eine Akademie in Partnerschaft mit der Indian Hotels Company Ltd. (IHCL) eröffnen, um einheimische Jugendliche in erstklassigem Gastgewerbe zu schulen und die Beschäftigungsfähigkeit im Einklang mit dem Qualifikationsprogramm der Regierung von Uttar Pradesh zu ermöglichen."Es ist unsere große Ehre und unser ganzer Stolz, dass der ehrenwerte Chief Minister von Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath, das gemeinsame Visa-Antragszentrum Lucknow einweiht. Dieses Zentrum ist ein Beweis für unser Engagement für die Bevölkerung von Uttar Pradesh. Angesichts der visionären Regierungsführung, die von der Regierung Yogi Adityanath demonstriert wird, hat der Bundesstaat Uttar Pradesh ein großes Potenzial, zu einem globalen Investitionszentrum zu werden. Wir arbeiten seit fast 15 Jahren mit dem Außenministerium der indischen Regierung zusammen, um den einreisenden Tourismus nach Indien zu fördern und die Reise von Millionen von Menschen aus dem Land ins Ausland zu unterstützen. Das neue Lucknow VAC würde unser Engagement verstärken, indem es den Zugang zu Visa erheblich erleichtert, einheimische Jugendliche durch Qualifizierung und die Schaffung von Arbeitsplätzen bestärkt und dazu beiträgt, Uttar Pradesh auf der Weltkarte glänzen zu lassen", so Zubin Karkaria, Gründer und Chief Executive Officer von VFS global.Informationen zu VFS GlobalVFS Global ist der weltweit größte Spezialist für Outsourcing- und Technologiedienstleistungen für Regierungen und diplomatische Missionen. VFS Global befindet sich mehrheitlich im Besitz von Fonds, die von Blackstone, dem weltweit größten alternativen Asset Manager, verwaltet werden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1996048/VFS_Global.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yogi-adityanath-chief-minister-von-uttar-pradesh-eroffnet-erstes-vfs-global-joint-visa-application-centre-und-ausbildungsakademie-in-lucknow-301738939.htmlPressekontakt:+91-9619955914,E-Mail: communications@vfsglobal.comOriginal-Content von: VFS Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117190/5433446