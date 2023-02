Gold-Aktie vor Neubewertung!: Gold Terra Resource: Strong Buy mit kurzfristigem Potenzial auf Kursverdoppelung

Anzeige / Werbung

Der Aktienkurs hat sich trotz herausragender Nachrichten bisher kaum spürbar bewegt. Und genau hierin liegt wieder einmal Ihre Chance auf ein ein echtes "Value-Play".

Liebe Leserinnen und Leser,

Gold ist ein Safe-Haven-Metall. Anleger kaufen Gold, um sich gegen Risiken wie steigende Inflation , geopolitische Ereignisse und Finanzkrisen abzusichern, die zu Schwankungen des Goldpreises führen können.

Das war 2022 der Fall. Gold stieg in den ersten Monaten des Jahres um mehr als 10 %, angetrieben von Inflations- und geopolitischen Bedenken. Es gab jedoch all diese Gewinne und dann einige bis zur Jahresmitte wieder ab, da befürchtet wurde, dass die Wirtschaft auf eine Rezession zusteuerte . Dies belastete die Rohstoffpreise, da sich die Nachfrage möglicherweise abkühlte, was zu einer leichten Deflation der Preise führte. Gold erholte sich gegen Ende des Jahres und schloss mit einer positiven Note, angetrieben von der anhaltend hohen Inflation.

Es gibt viele Vorteile beim Kauf von Goldaktien anstelle von physischem Metall , um von den Vorteilen einer Investition in Gold zu profitieren . Goldunternehmen können möglicherweise höhere Gesamtrenditen erzielen als eine Investition in physisches Gold. Denn die Unternehmen können ihre Produktion ausweiten und Kosten senken. Diese Faktoren können Goldminenunternehmen dabei helfen, ihre Gewinne zu steigern, sodass ihre Aktienkurse den Goldpreis übertreffen können.

Allerdings schneiden nicht alle Goldaktien besser ab als Gold. Anleger müssen sorgfältig die besten Goldaktien zum Kauf auswählen.

Wie beispielsweise unsere heutige Neuvorstellung Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS)

Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) ist ein Junior-Goldexplorationsunternehmen, das eine äußerst aussichtsreiche Grundstücksposition im Distriktmaßstab vor der Haustür der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories aufgebaut hat.

Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) konzentriert sich derzeit auf die Erweiterung und Abgrenzung der Goldressourcen im unternehmenseigenen Goldprojekt Yellowknife City. Welches wir Ihnen nun kurz vorstellen möchten:

Das YCG-Projekt Yellowknife City Gold

Das YCG-Projekt Yellowknife City Gold umfasst 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Northwest Territories.

YCG-Projekt Quelle: Unternehmenspräsentation

Wie Sie an der oben eingefügten Karte gut erkennen können, liegt das YCG-Projekt nur rund 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt und in der Nähe wichtiger Infrastruktur, einschließlich ganzjähriger Straßen, Luftverkehr, Dienstleister, Wasserkraft und qualifizierter Handwerker.

Das Konzessionsgebiet von der Größe eines Distrikts liegt im produktiven Greenstone-Gürtel Yellowknife und erstreckt sich über eine Streichenlänge von fast 70 km an den südlichen und nördlichen Ausläufern des Schersystems, das die Goldminen Con (Newmont WKN: 853823) und Giant beherbergt, die über 14 Millionen Unzen Gold produziert haben (Giant Mine: 8,1 Moz @ 16,0 g/t Au und Con-Mine: 6,1 Moz @ 16,1 g/t Au).

Im ersten Quartal 2021 gab Gold Terra Resource (WKN: A2P0BS) eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Goldlagerstätten Sam Otto, Crestaurum, Barney und Mispickel bekannt.

Die Klassifizierung der Mineralressourcenschätzung wurde in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") durchgeführt, die durch Bezugnahme in National Instrument 43-101 ("NI 43-101") aufgenommen wurden.

Die Mineralressource von 2021 von 1.207.000 geschlussfolgerten Unzen besteht aus:

Eine im Tagebau eingeschränkte abgeleitete Mineralressource von 21,8 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 1,25 g/t für 876.000 Unzen enthaltenes Gold und eine

abgeleitete unterirdische Mineralressource von 2,55 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 4,04 g/t für 331.000 Unzen enthaltenes Gold.

Das Optionskonzessionsgebiet Con Mine

Ende 2021 schloss Gold Terra Resources (WKN:A2P0BS) eine Optionsvereinbarung mit Newmont über den Kauf von 100 % der ehemals produzierenden hochgradigen Con-Mine von Miramar Northern Mining in Yellowknife. Das Optionskonzessionsgebiet Con Mine umfasst Mineralpachtverträge und darüber liegende Oberflächenrechte:

Quelle: Unternehmenspräsentation

Die ehemalige Con-Mine ist eine erstklassige Goldlagerstätte und Teil des produktiven Yellowknife-Bergbaucamps, in dem 6,1 Millionen Unzen hochgradiges Gold aus dem Untertagebetrieb sowohl der Con Shear als auch der Campbell Shear gewonnen wurden. Das Optionskonzessionsgebiet Con Mine hat den großen Landbesitz des Unternehmens um ein wichtiges Grundstück mit ausgezeichnetem Potenzial entlang der Campbell Shear erweitert, um hochgradige Goldressourcen hinzuzufügen.

Im Oktober letzten Jahres veröffentlichte das Unternehmen die Einreichung eines ersten technischen Berichts über das Grundstück.

Gold Terra meldet die Einreichung eines technischen Berichts über das Grundstück Con Mine

Das Grundstück CMO grenzt an das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Yellowknife City.

Die Mineralressourcenschätzung auf dem Grundstück umfasst drei Goldlagerstätten - Yellorex Main, Yellorex North und Kam Point.

Höhepunkte der Mineralressourcenschätzung

Erste Schätzung der Mineralressourcen für das Grundstück Con Mine Option:

Unterirdische angezeigte Mineralressource von 0,45 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 7,55 g/t Au für 109.000 Unzen enthaltenes Gold

Unterirdische abgeleitete Mineralressource von 2,0 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 6,74 g/t Au für 432.000 Unzen enthaltenes Gold

Das Unternehmen startete kürzlich ein Bohrprogramm, in dessen Rahmen alle in der ersten Mineralressourcenschätzung genannten Zonen in der Tiefe und entlang des Streichens südlich der Mine erprobt werden sollen.

Gold Terra beginnt Winterbohrprogramm auf dem Con Mine Option

Das erste Bohrprogramm wird aus 20 Bohrlöchern bestehen, die von der Oberfläche bis in eine Tiefe von -600 Metern auf einer Strecke von 2 Kilometern gebohrt werden, mit dem Ziel, die erste Mineralressourcenschätzung vom September 2022 entlang der Campbell-Scherbe südlich der Mine Con zu erweitern.

Darüber hinaus sind Vorbereitungen im Gange, um ein zweites Bohrgerät einzusetzen, das in der Lage ist, 2.500 Meter lange Löcher zu bohren, um die Tiefenausdehnung der Mineralisierung unterhalb der ehemaligen Mine Con zu erproben.

Chairman und CEO Gerald Panneton kommentierte:

"Dieses Winterbohrprogramm wird sich weiterhin auf die Erweiterung der aktuellen oberflächennahen Mineralressourcen auf dem CMO konzentrieren, auf denen die ursprüngliche MRE basierte. Gleichzeitig planen wir, die abwärts gerichtete Erweiterung der Lagerstätte Con Mine unterhalb von 1.900 Metern zu bohren, da wir der festen Überzeugung sind, dass es dort ein beträchtliches zusätzliches hochgradiges Potenzial gibt.Das aktuelle MRE bleibt in alle Richtungen entlang der produktiven, 6 Kilometer langen Campbell-Scherstruktur offen, aus der die Mine Con allein auf einer Streichlänge von 2 Kilometern mehr als 5 Millionen Unzen hochgradiges Gold (16 g/t Au) produzierte. Unser Ziel ist es, das Projekt in Richtung einer wirtschaftlichen Studie voranzutreiben und unseren Aktionären einen weiteren Mehrwert zu bieten."

Das Bohrprogramm startete in der letzten Januar Woche auf dem Ziel Yellorex North, wobei die ersten sieben Bohrlöcher in Oberflächennähe gebohrt werden und das beste unerforschte Ziel in diesem Gebiet darstellen.

KIicken Sie hier um die gesamte News zu lesen

Unser Fazit:

Strong Buy mit kurzfristigem Potenzial auf Kursverdoppelung!

Die Aktie der Gold Terra Resources (WKN:A2P0BS) bietet Ihnen aktuell einen MEGA günstigen Einstieg in der Konsolidierungsphase!

Die positiven Nachrichten der vergangenen Monate hatten bei Heranziehung jeglicher Bewertungsverfahren keinerlei positiven Effekt auf den Unternehmenswert!

Der Aktienkurs hat sich trotz herausragender Nachrichten bisher allerdings kaum spürbar bewegt?!

Das ist bei Unternehmen mit niedriger Marktkapitalisierung nicht ungewöhnlich.

Und genau hierin liegt wieder einmal Ihre Chance auf ein echtes "Value-Play".

Das Unternehmen ist mit rund 3.5 Millionen CAD in der Kasse gut finanziert, um die Exploration auf ihren Projekten fortzuführen.

Wir glauben, dass die Aktie nicht mehr lange auf einem so günstigen Niveau zu kaufen ist.

Seien Sie also besser schnell und lassen Sie sich diese Chance nicht entgehen. In der Aktie von Gold Terra Resources (WKN:A2P0BS) steckt sehr viel mehr Potenzial, als der aktuelle Kurs vermuten lässt.

Mit spekulativen Grüßen

aus der Hotstock Investor Redaktion

Enthaltene Werte: US6516391066,CA38076F1053